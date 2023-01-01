История любви
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История любви

История любви (фильм, 1970) смотреть онлайн

9.01970, Love Story
Драмы, Мелодрамы96 мин6+

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Сюжет

Молодой человек, студент престижного колледжа из очень богатой семьи, полюбил студентку из семьи очень скромного достатка, они поженились, пережили и неприятные моменты, и счастливые, но вдруг ни с того ни с сего молодая жена внезапно и смертельно заболевает.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История любви»

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