История любви (фильм, 1970) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой человек, студент престижного колледжа из очень богатой семьи, полюбил студентку из семьи очень скромного достатка, они поженились, пережили и неприятные моменты, и счастливые, но вдруг ни с того ни с сего молодая жена внезапно и смертельно заболевает.



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