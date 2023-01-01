История любви (фильм, 1970) смотреть онлайн
9.01970, Love Story
Драмы, Мелодрамы96 мин6+
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Сюжет
Молодой человек, студент престижного колледжа из очень богатой семьи, полюбил студентку из семьи очень скромного достатка, они поженились, пережили и неприятные моменты, и счастливые, но вдруг ни с того ни с сего молодая жена внезапно и смертельно заболевает.
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АХРежиссёр
Артур
Хиллер
- ЭМАктриса
Эли
МакГроу
- РОАктёр
Райан
О’Нил
- ДМАктёр
Джон
Марли
- РМАктёр
Рэй
Милланд
- РНАктёр
Рассел
Найп
- КБАктриса
Кэтрин
Бальфур
- СУАктёр
Сидни
Уолкер
- РМАктёр
Роберт
Модика
- УДАктёр
Уолкер
Дэниелс
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- ДГПродюсер
Дэвид
Голден
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОЗАктёр дубляжа
Олег
Зима
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- РСМонтажёр
Роберт
С. Джонс
- ФЛКомпозитор
Франсис
Ле