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История Антуана Фишера

История Антуана Фишера (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Antwone Fisher
Драмы115 мин12+

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Сюжет

Бывший моряк Антуан Фишер был списан на берег из-за своего слишком агрессивного поведения. Теперь он - охранник компании «Сони Пикчерс», который прославился, став известным сценаристом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История Антуана Фишера»

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