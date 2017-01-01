Истории призраков (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Ghost Stories
Драмы, Ужасы93 мин18+
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Сюжет
Профессор психологии Филип Гудман не раз выводил на чистую воду аферистов, якобы имеющих паранормальные способности, и даже написал об этом книгу. Однажды коллега Гудмана в надежде переубедить скептика показывает ему досье людей, которые действительно столкнулись с потусторонними силами.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыУжасы, Драмы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДДРежиссёр
Джереми
Дайсон
- ЭНРежиссёр
Энди
Найман
- СБАктёр
Сэмюэл
Боттомли
- ДУАктриса
Дебора
Уостелл
- ЭДАктриса
Эми
Дойл
- ДХАктёр
Дэниэл
Хилл
- РМАктёр
Рамзан
Миа
- ЭНАктёр
Энди
Найман
- НБАктёр
Николас
Барнс
- ЛААктриса
Луиз
Аткинс
- НФАктёр
Нил
Финниган
- Актёр
Мартин
Фриман
- ДДСценарист
Джереми
Дайсон
- ЭНСценарист
Энди
Найман
- КДПродюсер
Клер
Джонс
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон