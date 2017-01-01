Истории призраков (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Профессор психологии Филип Гудман не раз выводил на чистую воду аферистов, якобы имеющих паранормальные способности, и даже написал об этом книгу. Однажды коллега Гудмана в надежде переубедить скептика показывает ему досье людей, которые действительно столкнулись с потусторонними силами.



Истории призраков смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.