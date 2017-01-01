Истории призраков
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Истории призраков

Истории призраков (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Ghost Stories
Драмы, Ужасы93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Профессор психологии Филип Гудман не раз выводил на чистую воду аферистов, якобы имеющих паранормальные способности, и даже написал об этом книгу. Однажды коллега Гудмана в надежде переубедить скептика показывает ему досье людей, которые действительно столкнулись с потусторонними силами.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Истории призраков»

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