Истории, которые нельзя рассказывать (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Комедия из пяти пересекающихся друг с другом историй, исследующих пикантные ситуации в жизни людей, которые предпочли бы провалиться под землю, чем быть главным героями. Лора случ�айно запирает своего соседа в ванной, и оба они оказываются в неловком положении, когда домой возвращается ее муж. Карлос и Ана убеждают Луиса найти женщину на одну ночь. Анхела, Кэрол и Бланка погружаются в безумные сплетни в преддверии очередного кастинга. Дэвид помогает своему другу, пожилому профессору, завести роман с молодой студенткой Барбарой. Молодая семейная пара оказывается в ситуации, которая покажет, насколько они честны друг с другом.
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Информация
СтранаИспания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сеск
Гай
- АКАктриса
Анна
Кастильо
- ЧДАктёр
Чино
Дарин
- ХРАктёр
Хавьер
Рей
- АБАктёр
Алекс
Брендемюль
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- МЛАктриса
Мария
Леон
- ЭРАктриса
Эва
Рейс
- МВАктриса
Марибель
Верду
- АХАктриса
Александра
Хименес
- Актриса
Нора
Навас
- ТАСценарист
Томас
Арагай
- СГСценарист
Сеск
Гай
- МЭПродюсер
Марта
Эстебан
- АСАктриса дубляжа
Алён�а
Созинова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АГХудожница
Анна
Гуэль
- ЛАМонтажёр
Лиана
Артигаль
- Композитор
Арнау
Батальер