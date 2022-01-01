Истории, которые нельзя рассказывать (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедия из пяти пересекающихся друг с другом историй, исследующих пикантные ситуации в жизни людей, которые предпочли бы провалиться под землю, чем быть главным героями. Лора случ�айно запирает своего соседа в ванной, и оба они оказываются в неловком положении, когда домой возвращается ее муж. Карлос и Ана убеждают Луиса найти женщину на одну ночь. Анхела, Кэрол и Бланка погружаются в безумные сплетни в преддверии очередного кастинга. Дэвид помогает своему другу, пожилому профессору, завести роман с молодой студенткой Барбарой. Молодая семейная пара оказывается в ситуации, которая покажет, насколько они честны друг с другом.



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