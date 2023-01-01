Интимный дневник (фильм, 1995) смотреть онлайн
6.31995, The Pillow Book
Драмы121 мин18+
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Сюжет
Нагико, с детства влюбленная в каллиграфию и роман Сей Сeнагон «Записки у изголовья», сбежала от жестокого мужа, чтобы в одиночку наслаждаться жизнью, литературой, менять любовников и искать моделей для совершенствования искусства написания текстов на мужских телах. Ее английский любовник Д�жером убеждает Нагико использовать моделей как бумагу для своих произведений. Следуя совету молодого красавца англичанина, в голове ее зреет грациозный план отмщения ее бесчестному издателю, и она посылает ему книги - тринадцать любовников, тринадцать тел, тринадцать книг, последняя из которых - Книга Смерти...
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Информация
СтранаВеликобритания, Люксембург, Нидерланды, Франция, Австрия
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Питер
Гринуэй
- ВУАктриса
Вивиан
У
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Ёси
Оида
- КОАктёр
Кэн
Огата
- ХЁАктриса
Хидэко
Ёсида
- ДОАктриса
Джуди
Онгг
- КМАктёр
Кэн
Мицуиси
- ЮХАктёр
Ютака
Хонда
- БЛАктриса
Барбара
Лотт
- МКАктриса
Мивако
Кавай
- Сценарист
Питер
Гринуэй
- ККПродюсер
Кеес
Касандер
- ДЛПродюсер
Джессинта
Лью
- ММХудожник
Мартин
Маржела
- Монтажёр
Питер
Гринуэй
- СВОператор
Саша
Вьерни
- БИКомпозитор
Брайан
Ино