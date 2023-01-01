Интимный дневник
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Интимный дневник

Интимный дневник (фильм, 1995) смотреть онлайн

6.31995, The Pillow Book
Драмы121 мин18+

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Сюжет

Нагико, с детства влюбленная в каллиграфию и роман Сей Сeнагон «Записки у изголовья», сбежала от жестокого мужа, чтобы в одиночку наслаждаться жизнью, литературой, менять любовников и искать моделей для совершенствования искусства написания текстов на мужских телах. Ее английский любовник Джером убеждает Нагико использовать моделей как бумагу для своих произведений. Следуя совету молодого красавца англичанина, в голове ее зреет грациозный план отмщения ее бесчестному издателю, и она посылает ему книги - тринадцать любовников, тринадцать тел, тринадцать книг, последняя из которых - Книга Смерти...

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb