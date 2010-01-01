Инсайдеры (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.92010, Inside Job
Документальные, Криминал104 мин18+
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Сюжет
Спад в мировой экономике, убыток от которого был оценен в 20 тысяч миллиардов долларов, повлек за собой потерю работы и жилья для нескольких миллионов человек. В ходе тщательных исследований и интервью с ведущими фигурами финансового мира, политическими деятелями и журналистами, фильм приотк�рывает перед нами страшную правду о зарождении преступной индустрии и о ее сетях, позволивших подкупить политику, органы экономического регулирования и ученый мир…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Документальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЧФРежиссёр
Чарльз
Фергюсон
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- ГЗАктёр
Гильфи
Зога
- АСАктёр
Андри
Снайр Магнассон
- СБАктриса
Сигридур
Бенедиктсдоттир
- ПВАктёр
Пол
Волкер
- ДСАктёр
Доминик
Стросс-Кан
- ЖСАктёр
Жорж
Соррос
- БФАктёр
Барни
Фрэнк
- ДМАктёр
Дэвид
МакКормик
- СТАктёр
Скотт
Тэлботт
- ЧФСценарист
Чарльз
Фергюсон
- ЧФПродюсер
Чарльз
Фергюсон
- ОМПродюсер
Одри
Маррс
- ДЛПродюсер
Джеффри
Лури
- КМПродюсер
Каляни
Мам
- КМОператор
Каляни
Мам
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес