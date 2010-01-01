Инсайдеры
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Инсайдеры (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.92010, Inside Job
Документальные, Криминал104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Спад в мировой экономике, убыток от которого был оценен в 20 тысяч миллиардов долларов, повлек за собой потерю работы и жилья для нескольких миллионов человек. В ходе тщательных исследований и интервью с ведущими фигурами финансового мира, политическими деятелями и журналистами, фильм приоткрывает перед нами страшную правду о зарождении преступной индустрии и о ее сетях, позволивших подкупить политику, органы экономического регулирования и ученый мир…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Криминал, Документальные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инсайдеры»

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