Инопланетный код (фильм, 2017) смотреть онлайн

Специалист по взлому шифров и кодов Алекс возвращается домой с работы и обнаруживает бездыханное тело своего двойника и флешку с надписью «Посмотри меня». Перепуганный герой следует указанию и узнает, что покойный – это он сам из будущего, совершивший открытие, способное перевернуть весь мир. Теперь Алекс обладает секретной информацией, и его жизнь в опасности.



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