Инопланетный код
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Инопланетный код

Инопланетный код (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.92017, Alien Code
Фантастика, Триллер97 мин16+

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О фильме

Специалист по взлому шифров и кодов Алекс возвращается домой с работы и обнаруживает бездыханное тело своего двойника и флешку с надписью «Посмотри меня». Перепуганный герой следует указанию и узнает, что покойный – это он сам из будущего, совершивший открытие, способное перевернуть весь мир. Теперь Алекс обладает секретной информацией, и его жизнь в опасности.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb