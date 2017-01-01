Инопланетный код (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.92017, Alien Code
Фантастика, Триллер97 мин16+
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О фильме
Специалист по взлому шифров и кодов Алекс возвращается домой с работы и обнаруживает бездыханное тело своего двойника и флешку с надписью «Посмотри меня». Перепуганный герой следует указанию и узнает, что покойный – это он сам из будущего, совершивший открытие, способное перевернуть весь мир. Теперь Алекс обладает секретной информацией, и его жизнь в опасности.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Куни
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- АСАктриса
Азура
Скай
- ММАктриса
Мэри
МакКормак
- Актёр
Ричард
Шифф
- ГХАктёр
Грэм
Хэмилтон
- НААктёр
Нил
Арноут
- НСАктёр
Ной
Скотт
- КААктёр
Кевин
Андерсон
- ТБАктёр
Тейт
Бёрчмор
- МДСценарист
Майкл
Дж. Куни
- ЛХПродюсер
Лиза
Хигути
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЭГХудожница
Эйприл
Гловер