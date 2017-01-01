Ингрид едет на Запад (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Ingrid Goes West
Драмы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
Ингрид маниакально следит за звездой соцсетей Тейлор Слоун, восхищаясь ее «идеальной», выставленной напоказ жизнью. Она едет в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему кумиру, и девушки даже становятся подругами...
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МСРежиссёр
Мэттью
Спайсер
- Актриса
Обри
Плаза
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- Актёр
О’Ши
Джексон мл.
- Актёр
Уайатт
Рассел
- Актёр
Билли
Магнуссен
- ПКАктриса
Пом
Клементьефф
- ХПАктриса
Ханна
Перл Атт
- ДБАктёр
Джозеф
Брин
- АААктриса
Анджелика
Амор
- МХАктриса
Мередит
Х�агнер
- ДБСценарист
Дэвид
Брэнсон Смит
- МССценарист
Мэттью
Спайсер
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- КШХудожник
Крис
Шарффенберг
- НОХудожница
Натали
О’Брайэн
- ДПМонтажёр
Джек
Прайс
- БФОператор
Брайс
Фортнер
- НТКомпозитор
Ник
Торберн