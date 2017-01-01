Ингрид едет на Запад
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Ингрид едет на Запад

Ингрид едет на Запад (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Ingrid Goes West
Драмы, Комедии94 мин18+

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Сюжет

Ингрид маниакально следит за звездой соцсетей Тейлор Слоун, восхищаясь ее «идеальной», выставленной напоказ жизнью. Она едет в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему кумиру, и девушки даже становятся подругами...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ингрид едет на Запад»

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