Ингрид едет на Запад (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Ингрид маниакально следит за звездой соцсетей Тейлор Слоун, восхищаясь ее «идеальной», выставленной напоказ жизнью. Она едет в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему кумиру, и девушки даже становятся подругами...



Ингрид едет на Запад смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.