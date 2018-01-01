Wink
Фильмы
Индийская дрофа
Актёры и съёмочная группа фильма «Индийская дрофа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Индийская дрофа»

Режиссёры

Абхишек Чаубей

Абхишек Чаубей

Abhishek Chaubey
Режиссёр

Актёры

Сушант Сингх Раджпут

Сушант Сингх Раджпут

Sushant Singh Rajput
АктёрLakhna
Бхуми Педнекар

Бхуми Педнекар

Bhumi Pednekar
АктрисаIndu
Ашутош Рана

Ашутош Рана

Ashutosh Rana
АктёрVirender Singh Gujjar
Ранвир Шори

Ранвир Шори

Ranvir Shorey
АктёрVakil Singh
Манодж Баджпаи

Манодж Баджпаи

Manoj Bajpai
АктёрMan Singh
Рэм Нареш Дивакар

Рэм Нареш Дивакар

Ram Naresh Diwakar
АктёрNatthi
Махеш Балрадж

Махеш Балрадж

Mahesh Balraj
АктёрBhoora
Гагандев Риар

Гагандев Риар

Gagandev Riar
АктёрKhalifa (в титрах: Gagan Dev Riar)
Хариш Ханна

Хариш Ханна

Harish Khanna
АктёрKok Singh

Сценаристы

Абхишек Чаубей

Абхишек Чаубей

Abhishek Chaubey
Сценарист

Продюсеры

Ронни Скриввала

Ронни Скриввала

Ronnie Screwvala
Продюсер
Прасантх Кумар Чандран

Прасантх Кумар Чандран

Prasanth Kumar Chandran
Продюсер
Нишитх Дадхич

Нишитх Дадхич

Nishith Dadhich
Продюсер
Мд Анан Ислам

Мд Анан Ислам

Md Anan Islam
Продюсер

Художники

Мадхумита Сен

Мадхумита Сен

Madhumita Sen
Художник
Нидхи Гамбхир

Нидхи Гамбхир

Nidhi Gambhir
Художник

Композиторы

Вишал Бхарадвадж

Вишал Бхарадвадж

Vishal Bharadwaj
Композитор
Нарен Чандваркар

Нарен Чандваркар

Naren Chandavarkar
Композитор