Индийская дрофа
Wink
Фильмы
Индийская дрофа

Индийская дрофа (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Sonchiriya
Драма, Боевик135 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Душераздирающая история девушки, которая подверглась насилию и была обвинена в убийстве свекра. Чтобы защитить себя, она вынуждена обратиться за помощью к банде повстанцев.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Индийская дрофа»