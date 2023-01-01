Актёры и съёмочная группа фильма «Иммигрант»
Режиссёры
Актёры
АктёрImmigrant
Чарльз ЧаплинCharles Chaplin
АктрисаImmigrant
Эдна ПервиэнсEdna Purviance
АктёрHead Waiter
Эрик КэмпбеллEric Campbell
АктёрRussian / Restaurant diner
Альберт ОстинAlbert Austin
АктёрArtist
Генри БергманHenry Bergman
АктрисаEdna's mother
Китти БрэдбериKitty Bradbury
АктёрBearded cheating gambler / Restaurant owner
Фрэнк Дж. КоулмэнFrank J. Coleman
АктёрCafé violinist
Уильям ГиллеспиWilliam Gillespie
АктёрMarriage registrar
Том ХэррингтонTom Harrington
АктёрShabby man in restaurant