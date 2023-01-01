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Фильмы
Иммигрант
Актёры и съёмочная группа фильма «Иммигрант»

Актёры и съёмочная группа фильма «Иммигрант»

Режиссёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Режиссёр

Актёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
АктёрImmigrant
Эдна Первиэнс

Эдна Первиэнс

Edna Purviance
АктрисаImmigrant
Эрик Кэмпбелл

Эрик Кэмпбелл

Eric Campbell
АктёрHead Waiter
Альберт Остин

Альберт Остин

Albert Austin
АктёрRussian / Restaurant diner
Генри Бергман

Генри Бергман

Henry Bergman
АктёрArtist
Китти Брэдбери

Китти Брэдбери

Kitty Bradbury
АктрисаEdna's mother
Фрэнк Дж. Коулмэн

Фрэнк Дж. Коулмэн

Frank J. Coleman
АктёрBearded cheating gambler / Restaurant owner
Уильям Гиллеспи

Уильям Гиллеспи

William Gillespie
АктёрCafé violinist
Том Хэррингтон

Том Хэррингтон

Tom Harrington
АктёрMarriage registrar
Джеймс Т. Келли

Джеймс Т. Келли

James T. Kelley
АктёрShabby man in restaurant

Сценаристы

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Сценарист
Маверик Террелл

Маверик Террелл

Maverick Terrell
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Продюсер

Монтажёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Монтажёр

Операторы

Роланд Тотеро

Роланд Тотеро

Roland Totheroh
Оператор