Иммигрант (фильм, 1917) смотреть онлайн бесплатно
9.11917, The Immigrant
Комедии, Мелодрамы24 мин12+
Сюжет
Немой комедийный шедевр Чаплина, который и сегодня не утратил иронии, остроты и сострадательности. Маленький Бродяга, он же иммигрант, переплывающий на корабле океан, чтобы увидеть «свободный мир», где его встречают пинками и тумаками...
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Чаплин
- Актёр
Чарльз
Чаплин
- ЭПАктриса
Эдна
Первиэнс
- ЭКАктёр
Эрик
Кэмпбелл
- АОАктёр
Альберт
Остин
- ГБАктёр
Генри
Бергман
- КБАктриса
Китти
Брэдбери
- ФДАктёр
Фрэнк
Дж. Коулмэн
- УГАктёр
Уильям
Гиллеспи
- ТХАктёр
Том
Хэррингтон
- ДТАктёр
Джеймс
Т. Келли
- Сценарист
Чарльз
Чаплин
- МТСценарист
Маверик
Террелл
- Продюсер
Чарльз
Чаплин
- Монтажёр
Чарльз
Чаплин
- РТОператор
Роланд
Тотеро