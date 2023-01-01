Иммигрант (фильм, 1917) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Немой комедийный шедевр Чаплина, который и сегодня не утратил иронии, остроты и сострадательности. Маленький Бродяга, он же иммигрант, переплывающий на корабле океан, чтобы увидеть «свободный мир», где его встречают пинками и тумаками...



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