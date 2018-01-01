Wink
Детям
Илья Муромец
Актёры и съёмочная группа фильма «Илья Муромец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Илья Муромец»

Режиссёры

Иван Аксенчук

Иван Аксенчук

Режиссёр

Актёры

Алексей Консовский

Алексей Консовский

Актёрчитает былину

Сценаристы

Михаил Вольпин

Михаил Вольпин

Сценарист

Художники

Александр Винокуров

Александр Винокуров

Художник
Петр Репкин

Петр Репкин

Художник

Монтажёры

Любовь Георгиева

Любовь Георгиева

Монтажёр

Операторы

Борис Котов

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Рейнгольд Глиэр

Рейнгольд Глиэр

Композитор