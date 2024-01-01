Фильм Иллюзия контроля

Команда наёмных убийц обставляет смерти своих жертв как несчастные случаи. Готовясь к очередному заданию — убийству политика, заказанного собственной дочерью — глава группировки Ён-иль выясняет, что мать клиентки погибла под колёсами автобуса. Точно так же, как его друг и напарник по планированию преступлений. Ён-иль убеждён, что подобных совпадений не бывает и эти смерти — дело рук конкурирующей организации, которая рано или поздно придёт и за ним.



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