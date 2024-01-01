Фильм Иллюзия контроля
2024, Seolgyeja
Триллер, Детектив18+
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О фильме
Команда наёмных убийц обставляет смерти своих жертв как несчастные случаи. Готовясь к очередному заданию — убийству политика, заказанного собственной дочерью — глава группировки Ён-иль выясняет, что мать клиентки погибла под колёсами автобуса. Точно так же, как его друг и напарник по планированию преступлений. Ён-иль убеждён, что подобных совпадений не бывает и эти смерти — дело рук конкурирующей организации, которая рано или поздно придёт и за ним.
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Рейтинг
- ЛЁРежиссёр
Ли
Ё-соп
- КДАктёр
Кан
Дон-вон
- ЛМАктёр
Ли
Му-сэн
- ЛМАктриса
Ли
Ми-сук
- ЛХАктёр
Ли
Хён-ук
- ТДАктёр
Тхан
Джун-сан
- ЧЫАктриса
Чон
Ын-чхэ
- КХАктёр
Ким
Хон-пха
- КЩАктриса
Ким
Щин-нок
- ЛДАктёр
Ли
Дон-хви
- ЛДАктёр
Ли
Джон-сок
- ЛЁСценарист
Ли
Ё-соп
- ЗКСценарист
Зето
Кам-Юэнь
- НТСценарист
Николл
Тан
- ЛЮПродюсер
Ли
Ю-джин
- ОХПродюсер
О
Хё-джин
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон