Икс (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме
1979 год, Техас. Компания изшести человек арендует небольшой дому пожилой пары фермеров, чтобы снимать фильм длявзрослых. Хотя хозяин недвижимости сразу предупреждает, чтобы приезжие нешумели ивели себя прилично, продюсер, разумеется, пренебрегает егопросьбой. Вскоре выяснится, чтостарички нетакие безобидные, какказалось напервый взгляд.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрУжасы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
