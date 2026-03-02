Икс
Икс (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, X
Ужасы18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

1979 год, Техас. Компания изшести человек арендует небольшой дому пожилой пары фермеров, чтобы снимать фильм длявзрослых. Хотя хозяин недвижимости сразу предупреждает, чтобы приезжие нешумели ивели себя прилично, продюсер, разумеется, пренебрегает егопросьбой. Вскоре выяснится, чтостарички нетакие безобидные, какказалось напервый взгляд.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Ужасы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Икс»