Актёры и съёмочная группа фильма «Икар»

Актёры

Вульф Ван Каппеллен

Вульф Ван Каппеллен

Wolf Van Cappellen
Актёр
Федор Аткин

Федор Аткин

Féodor Atkine
Актёр
Нильс Шнайдер

Нильс Шнайдер

Niels Schneider
Актёр
Камилль Коттен

Камилль Коттен

Camille Cottin
Актриса
Игорь ван Дессель

Игорь ван Дессель

Igor van Dessel
Актёр
Марк Айронс

Марк Айронс

Mark Irons
Актёр
Алексис Фламан

Алексис Фламан

Alexis Flamant
Актёр
Изабель Андриве

Изабель Андриве

Isabelle Andrivet
Актриса
Майк Ток

Майк Ток

Mike Tock
Актёр

Сценаристы

Изабель Андриве

Изабель Андриве

Isabelle Andrivet
Сценарист

Продюсеры

Николас Стейл

Николас Стейл

Nicolas Steil
Продюсер