Игры разума (Фильм, 2021 год) смотреть онлайн

Жертва похищения оказывается бывшим военным психологом. Триллер о неудачной попытке начать спокойную мирную жизнь.



Тара Мэйс — бывший армейский психолог, которая на протяжении нескольких лет консультировала ветеранов боевых действий с ментальными расстройствами. Два года назад она начала вести частную практику, чтобы больше времени проводить с возлюбленным, и вот уже готовится к свадьбе. Однако внезапно Тару похищает мужчина, который представляется сотрудником службы доставки. Очнувшись, девушка понимает, что находится внутри незнакомого фургона на колесах, прикованная цепью к стене. Мэйс пытается выяснить, кому вдруг потребовалось ее похищать, однако незнакомец отказывается отвечать на ее вопросы.



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