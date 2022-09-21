Игры разума (Фильм, 2021 год) смотреть онлайн
О фильме
Жертва похищения оказывается бывшим военным психологом. Триллер о неудачной попытке начать спокойную мирную жизнь.
Тара Мэйс — бывший армейский психолог, которая на протяжении нескольких лет консультировала ветеранов боевых действий с ментальными расстройствами. Два года назад она начала вести частную практику, чтобы больше времени проводить с возлюбленным, и вот уже готовится к свадьбе. Однако внезапно Тару похищает мужчина, который представляется сотрудником службы доставки. Очнувшись, девушка понимает, что находится внутри незнакомого фургона на колесах, прикованная цепью к стене. Мэйс пытается выяснить, кому вдруг потребовалось ее похищать, однако незнакомец отказывается отвечать на ее вопросы.
Удастся ли Таре разговорить похитителя и найти способ сбежать? Узнаете из боевика 2021 года «Игры разума» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
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- МПАктёр
Майкл
Паре
- РЛАктёр
Роберт
ЛаСардо
- ДФАктёр
Джим
Фицпатрик
- ДФАктёр
Джэдон
Фицпатрик
- ММАктёр
Майкл
Милхоун
- ДЖАктриса
Джет
Жандро
- СЛАктриса
Серена
Лорел Коллинз
- ДНАктриса
Джоди
Ноттс
- ВУАктёр
Вэйд
Уильямс
- МААктёр
Марк
А. Баум
- ДФСценарист
Джэдон
Фицпатрик
- МАПродюсер
Марк
А. Баум
- ДФПродюсер
Джэдон
Фицпатрик
- ДФМонтажёр
Джэдон
Фицпатрик
- ДВКомпозитор
Давид
Велес