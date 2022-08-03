Игра на высоте
Wink
Фильмы
Игра на высоте

Игра на высоте (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.92014, When the Game Stands Tall
Драма, Спортивный110 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм основан на реальных событиях. Это история футбольного тренера, благодаря которому безызвестная школьная футбольная команда провела победную серию из 151 игры.

Страна
США
Жанр
Семейный, Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на высоте»