Игра на высоте (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.92014, When the Game Stands Tall
Драма, Спортивный110 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм основан на реальных событиях. Это история футбольного тренера, благодаря которому безызвестная школьная футбольная команда провела победную серию из 151 игры.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Спортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТКРежиссёр
Томас
Картер
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МЧАктёр
Майкл
Чиклис
- Актёр
Александр
Людвиг
- Актёр
Клэнси
Браун
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- МДАктёр
Мэттью
Даддарио
- ДМАктёр
Джо
Массинджилл
- Актёр
Джесси
Ашер
- СБАктёр
Сер’Дариус
Блэйн
- СДАктёр
Стефан
Джеймс
- Сценарист
Дэвид
Зелон
- НХСценарист
Нил
Хэйес
- Продюсер
Дэвид
Зелон
- ТКПродюсер
Томас
Картер
- НХПродюсер
Нил
Хэйес
- РПХудожник
Рэймонд
Пумилия
- КБХудожница
Клер
Бро
- Оператор
Майкл
Ломанн