Игра на время (фильм, 2017) смотреть онлайн

Криминальный боевик с участием Дэнни Трехо о мелком преступнике, который находит в багажнике машины человеческую почку. Джимми, угонщик автомобилей, приезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать жизнь с чистого листа. По крайней мере в этом он уверяет своего сводного брата Клайда, который работает в местной полиции. Впрочем, не нужно быть особо проницательным, чтобы понять — со своим промыслом Джимми расставаться не собирается и просто хочет перейти на новый рынок сбыта. Вскоре его нанимает Рой, мексиканский гангстер, владеющий автомагазином. Одно из первых заданий — угнать, казалось бы, ничем не примечательную машину за большие деньги. Но в багажнике у нее хранится необычный груз — человеческая почка. Теперь Джимми оказывается втянут в серьезную игру криминального подполья, от исхода которой зависит жизнь маленькой девочки.



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