Игра на время (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Криминальный боевик с участием Дэнни Трехо о мелком преступнике, который находит в багажнике машины человеческую почку. Джимми, угонщик автомобилей, приезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать жизнь с чистого листа. По крайней мере в этом он уверяет своего сводного брата Клайда, который работает в местной полиции. Впрочем, не нужно быть особо проницательным, чтобы понять — со своим промыслом Джимми расставаться не собирается и просто хочет перейти на новый рынок сбыта. Вскоре его нанимает Рой, мексиканский гангстер, владеющий автомагазином. Одно из первых заданий — угнать, казалось бы, ничем не примечательную машину за большие деньги. Но в багажнике у нее хранится необычный груз — человеческая почка. Теперь Джимми оказывается втянут в серьезную игру криминального подполья, от исхода которой зависит жизнь маленькой девочки.
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Рейтинг
- НГРежиссёр
Нэйтан
Габаефф
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ДГАктриса
Денай
Гарсиа
- ТГАктёр
Трент
Гарретт
- РНАктёр
Роб
Нэгл
- ЭСАктриса
Эрин
Салливан
- ДДАктёр
Джастин
Дрей
- ХФАктёр
Х.С.
Флетчер
- МФАктёр
Майкл
Флорес
- ДЛАктёр
Джонатан
ЛаВалли
- ХТАктёр
Харут
Товмасян
- НГСценарист
Нэйтан
Габаефф
- НГПродюсер
Нэйтан
Габаефф
- СГПродюсер
Стив
Габаефф
- ММПродюсер
Мигдалия
Мелендес
- СКХудожник
Стивен
Келлер
- ЧХХудожник
Челси
Хелмстрит
- ЛХОператор
Ливай
Холимен
- СБКомпозитор
Спенсер
Брок
- НГКомпозитор
Нэйтан
Габаефф