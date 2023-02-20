Игра на поражение (фильм, 2022) смотреть онлайн

Жесткая драма с Софи Марсо о полицейской, помешавшейся на мести неверному мужу и его любовнице. У Джулианы есть все поводы для гордости — она уважаемая сотрудница парижской полиции, написала несколько известных книг и уже много лет состоит в счастливом браке. По крайней мере, ей так казалось, пока она не узнала, что любимый муж Юго уже много лет ей изменяет. Это пробуждает в ней ярость, о которой Джулиана раньше и не подозревала, и она начинает строить планы мести мужу и его любовнице.

