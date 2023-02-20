6.52022, Une femme de notre temps
Драма, Криминал92 мин18+
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Игра на поражение (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Жесткая драма с Софи Марсо о полицейской, помешавшейся на мести неверному мужу и его любовнице. У Джулианы есть все поводы для гордости — она уважаемая сотрудница парижской полиции, написала несколько известных книг и уже много лет состоит в счастливом браке. По крайней мере, ей так казалось, пока она не узнала, что любимый муж Юго уже много лет ей изменяет. Это пробуждает в ней ярость, о которой Джулиана раньше и не подозревала, и она начинает строить планы мести мужу и его любовнице.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ЖСРежиссёр
Жан-Поль
Сивейрак
- Актриса
Софи
Марсо
- ЙХАктёр
Йохан
Хелденберг
- КФАктриса
Кристина
Флютур
- ЭБАктриса
Элоиза
Буске
- МЭАктёр
Микаэль
Эрпелдинг
- СЭАктриса
Сара-Лора
Эстранья
- МВАктриса
Матильда
Вайль
- ОЭАктёр
Оссини
Эмбарек
- ККАктриса
Кристель
Корнил
- ЖБАктриса
Жюли
Броше
- ЖССценарист
Жан-Поль
Сивейрак
- ФНПродюсер
Фридерик
Нидермайер
- УМПродюсер
Ури
Мильштейн