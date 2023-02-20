Игра на поражение
Wink
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Игра на поражение
6.52022, Une femme de notre temps
Драма, Криминал92 мин18+

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Игра на поражение (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Жесткая драма с Софи Марсо о полицейской, помешавшейся на мести неверному мужу и его любовнице. У Джулианы есть все поводы для гордости — она уважаемая сотрудница парижской полиции, написала несколько известных книг и уже много лет состоит в счастливом браке. По крайней мере, ей так казалось, пока она не узнала, что любимый муж Юго уже много лет ей изменяет. Это пробуждает в ней ярость, о которой Джулиана раньше и не подозревала, и она начинает строить планы мести мужу и его любовнице.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.6 IMDb