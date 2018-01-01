Wink
Игра на поражение
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на поражение»

Режиссёры

Жан-Поль Сивейрак

Jean-Paul Civeyrac
Режиссёр

Актёры

Софи Марсо

Sophie Marceau
АктрисаJuliane Verbeeck
Йохан Хелденберг

Johan Heldenbergh
АктёрHugo Verbeeck
Кристина Флютур

Cristina Flutur
АктрисаVirginia
Элоиза Буске

Héloïse Bousquet
АктрисаSolène
Микаэль Эрпелдинг

Michaël Erpelding
АктёрNils
Сара-Лора Эстранья

Sarah-Laure Estragnat
АктрисаConstance
Матильда Вайль

Mathilde Weil
АктрисаAgathe Verbeeck
Оссини Эмбарек

Ouassini Embarek
АктёрSami
Кристель Корнил

Christelle Cornil
АктрисаFabienne
Жюли Броше

Julie Brochen
АктрисаCommissaire IGPN

Сценаристы

Жан-Поль Сивейрак

Jean-Paul Civeyrac
Сценарист

Продюсеры

Фридерик Нидермайер

Frédéric Niedermayer
Продюсер
Ури Мильштейн

Oury Milshtein
Продюсер