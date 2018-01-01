WinkФильмыИдущие за хвостом тиграАктёры и съёмочная группа фильма «Идущие за хвостом тигра»
Актёры и съёмочная группа фильма «Идущие за хвостом тигра»
Режиссёры
Актёры
АктёрBenkei
Дэндзиро ОкотиDenjirô Ôkôchi
АктёрSaemon Togashi
Сусуму ФудзитаSusumu Fujita
АктёрPorter
Кэнъити ЭномотоKen'ichi Enomoto
АктёрKamei
Масаюки МориMasayuki Mori
АктёрKataoka
Такаси СимураTakashi Shimura
АктёрIse
Акитакэ КоноAkitake Kôno
АктёрSuruga
Ёсио КосугиYoshio Kosugi
АктёрYoshitsune (в титрах: Shubo Nishina)
Хансиро ИваиHanshiro Iwai
АктёрHidachibo
Дэкао ЁкоDekao Yokoo
АктёрKajiwara's Messenger