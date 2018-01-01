Wink
Фильмы
Идущие за хвостом тигра
Актёры и съёмочная группа фильма «Идущие за хвостом тигра»

Режиссёры

Акира Куросава

Akira Kurosawa
Режиссёр

Актёры

Дэндзиро Окоти

Denjirô Ôkôchi
АктёрBenkei
Сусуму Фудзита

Susumu Fujita
АктёрSaemon Togashi
Кэнъити Эномото

Ken'ichi Enomoto
АктёрPorter
Масаюки Мори

Masayuki Mori
АктёрKamei
Такаси Симура

Takashi Shimura
АктёрKataoka
Акитакэ Коно

Akitake Kôno
АктёрIse
Ёсио Косуги

Yoshio Kosugi
АктёрSuruga
Хансиро Иваи

Hanshiro Iwai
АктёрYoshitsune (в титрах: Shubo Nishina)
Дэкао Ёко

Dekao Yokoo
АктёрHidachibo
Ясуо Хисамацу

Yasuo Hisamatsu
АктёрKajiwara's Messenger

Сценаристы

Акира Куросава

Akira Kurosawa
Сценарист