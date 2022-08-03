Идущие за хвостом тигра (фильм, 1945) смотреть онлайн
7.81945, Tora no o wo fumu otokotachi
Триллер, Приключения56 мин18+
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О фильме
Япония. 1185 год. Надменные Хэки разбиты на море. Их победитель Миномото Есицунэ должен возвратиться в столицу после своих доблестных подвигов. Но Миномото Еримото, известный своей подозрительностью, поверил злословью вассала Киновара и решил убить Есицунэ - своего младшего брата. Объявленный вне закона по всей Японии Есицунэ и шесть его верных вассалов, переодевшись в монахов, пробираются на север по провинции Фудживара Кидихиро. Приблизившись к враждебной заставе Атака, они решают пересечь перевал...
СтранаЯпония
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb