Идущие за хвостом тигра
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Идущие за хвостом тигра

Идущие за хвостом тигра (фильм, 1945) смотреть онлайн

7.81945, Tora no o wo fumu otokotachi
Триллер, Приключения56 мин18+

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О фильме

Япония. 1185 год. Надменные Хэки разбиты на море. Их победитель Миномото Есицунэ должен возвратиться в столицу после своих доблестных подвигов. Но Миномото Еримото, известный своей подозрительностью, поверил злословью вассала Киновара и решил убить Есицунэ - своего младшего брата. Объявленный вне закона по всей Японии Есицунэ и шесть его верных вассалов, переодевшись в монахов, пробираются на север по провинции Фудживара Кидихиро. Приблизившись к враждебной заставе Атака, они решают пересечь перевал...

Страна
Япония
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb