Сюжет

Комедийная драма Ларса фон Триера о сообществе молодых людей, не желающих жить по общественным правилам. Второй фильм трилогии «Золотое сердце».



Однажды идеолог Стоффер решает провести весьма необычный эксперимент, направленный на осознание собственной сущности. Он собирает команду единомышленников и приглашает их поселиться в доме его дяди. Несколько раз в неделю члены коммуны отправляются в общественные места, где изображают душевнобольных людей, не способных контролировать свои мысли и поступки. Во время одной из таких поездок они знакомятся с женщиной по имени Карен, которая, несмотря на свои сомнения, решает к ним присоединиться.



Сможет ли новая участница стать полноценным членом коммуны и какие тайны скрываются в ее прошлом, узнаете в провокационной драме «Идиоты». Фильм 1998 смотреть онлайн можно прямо сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!



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