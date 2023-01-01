Идиот (фильм, 1951) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Культовая черно-белая лента Акиры Куросавы по мотивам одноименного романа Федора Достоевского.
Действие фильма разворачивается на острове Хоккайдо, в послевоенной Японии. Киндзи Камэда возвращается на родину после пребывания во вражеском плену. Из-за ужасных событий, оставивших глубокий след в его душе, мужчина постепенно теряет рассудок. Во время поездки он заводит знакомство с Дэнкити Акамой, который также отправляется на родной остров, чтобы получить наследство и завоевать сердце неприступной красавицы. Киндзи узнает, что с раннего возраста девушка живет как содержанка у богатого человека, и, испытывая к ней сочувствие, решает спасти ее от такой участи. Вскоре бешеная страсть, ревность, предательство и смерть становятся неотъемлемой частью жизни нескольких героев, связанных судьбой в этой истории.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Акира
Куросава
- СХАктриса
Сэцуко
Хара
- ММАктёр
Масаюки
Мори
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- ЁКАктриса
Ёси�ко
Куга
- ТСАктёр
Такаси
Симура
- ТХАктриса
Тиэко
Хигасияма
- ЭЯАктёр
Эидзиро
Янаги
- МТАктёр
Минору
Тиаки
- НСАктриса
Норико
Сэнгоку
- ККАктёр
Кокутэн
Кодо
- Сценарист
Акира
Куросава
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- Монтажёр
Акира
Куросава
- ФХКомпозитор
Фумио
Хаясака