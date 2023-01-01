Идеальные друзья (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Когда незваная гостья вешается в саду, хозяева дома пытаются избавиться от тела, чтобы не отпугнуть покупателя. Черная британская комедия с Аланом Тьюдиком.
У Сары и Тома серьезные проблемы с деньгами. Перспектива потерять все маячит на горизонте, но им удается найти покупателя для своего шикарного дома в Лондоне. В честь этого они устраивают ужин, на который приглашают своих лучших друзей Ричарда и Бет. Туда же заявляется Джессика, которую никто не звал. Завязывается на первый взгляд пустяковый спор, после которого Джессика сводит счеты с жизнью. Сара понимает, что о произошедшем ни в коем случае не должен узнать покупатель. Единственный вариант — инсценировать самоубийство дома у Ричарда и Бет. Но смогут ли они продумать все детали?
Какие последствия ждут героев, вы узнаете, когда будете смотреть «Идеальные друзья» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.
Идеальные друзья смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВ�еликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ИВАктриса
Индира
Варма
- ХЭАктёр
Харрисон
Эванс
- Актёр
Сильвестр
Грот
- ЭХАктриса
Элис
Хенли
- ДЛАктёр
Джонатан
Ливингстоун
- ЭМАктриса
Эмили
МакКормик
- ДХСценарист
Джеймс
Хэндел
- ДКПродюсер
Джереми
Кэмпбелл
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- БИХудожница
Барбара
Илам-Болдрес
- ДФМонтажёр
Дэвид
Фриман
- ТООператор
Тристан
Оливер