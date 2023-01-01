Идеальные друзья (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Когда незваная гостья вешается в саду, хозяева дома пытаются избавиться от тела, чтобы не отпугнуть покупателя. Черная британская комедия с Аланом Тьюдиком.



У Сары и Тома серьезные проблемы с деньгами. Перспектива потерять все маячит на горизонте, но им удается найти покупателя для своего шикарного дома в Лондоне. В честь этого они устраивают ужин, на который приглашают своих лучших друзей Ричарда и Бет. Туда же заявляется Джессика, которую никто не звал. Завязывается на первый взгляд пустяковый спор, после которого Джессика сводит счеты с жизнью. Сара понимает, что о произошедшем ни в коем случае не должен узнать покупатель. Единственный вариант — инсценировать самоубийство дома у Ричарда и Бет. Но смогут ли они продумать все детали?



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