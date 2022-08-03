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Идеальное преступление

Идеальное преступление (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Crimen ferpecto
Триллер, Криминал98 мин18+

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О фильме

Рафаэль делает все возможное, чтобы стать новым начальником, но у него есть сильный конкурент — ветеран торговли дон Антонио. И вот место начальника этажа достается Антонио, который начинает отыгрываться на Рафаэле и при первой возможности увольняет его. Обменявшись оскорблениями, мужчины вступают в драку, в ходе которой новый начальник случайно погибает.

Страна
Испания, Италия
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное преступление»