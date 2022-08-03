Идеальное преступление (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Crimen ferpecto
Триллер, Криминал98 мин18+
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О фильме
Рафаэль делает все возможное, чтобы стать новым начальником, но у него есть сильный конкурент — ветеран торговли дон Антонио. И вот место начальника этажа достается Антонио, который начинает отыгрываться на Рафаэле и при первой возможности увольняет его. Обменявшись оскорблениями, мужчины вступают в драку, в ходе которой новый начальник случайно погибает.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Алекс
де ла Иглесиа
- ГТАктёр
Гильермо
Толедо
- МСАктриса
Моника
Сервера
- ЛВАктёр
Луис
Варела
- ЭВАктёр
Энрике
Вильен
- ФТАктёр
Фернандо
Техеро
- Актёр
Хавьер
Гутьеррес
- КМАктриса
Кира
Миро
- РПАктриса
Росарио
Пардо
- ГОАктриса
Грасия
Олайо
- ХААктёр
Хосе
Алиас
- ХГСценарист
Хорхе
Геррикаэчеварриа
- Сценарист
Алекс
де ла Иглесиа
- Продюсер
Алекс
де ла Иглесиа
- ГФПродюсер
Густаво
Феррада
- ХЛХудожник
Хосе
Луис Аррисабалага
- БХудожник
Бьяффра
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- АЛМонтажёр
Алехандро
Ласаро
- РБКомпозитор
Роке
Баньос