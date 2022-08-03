Идеальное преступление (фильм, 2004) смотреть онлайн

Рафаэль делает все возможное, чтобы стать новым начальником, но у него есть сильный конкурент — ветеран торговли дон Антонио. И вот место начальника этажа достается Антонио, который начинает отыгрываться на Рафаэле и при первой возможности увольняет его. Обменявшись оскорблениями, мужчины вступают в драку, в ходе которой новый начальник случайно погибает.

