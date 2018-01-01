Wink
Фильмы
Идеальное преступление
Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное преступление»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное преступление»

Режиссёры

Алекс де ла Иглесиа

Álex de la Iglesia
Режиссёр

Актёры

Гильермо Толедо

Guillermo Toledo
АктёрRafael González
Моника Сервера

Mónica Cervera
АктрисаLourdes
Луис Варела

Luis Varela
АктёрDon Antonio Fraguas
Энрике Вильен

Enrique Villén
АктёрComisario Campoy
Фернандо Техеро

Fernando Tejero
АктёрAlonso
Хавьер Гутьеррес

Javier Gutiérrez
АктёрJaime
Кира Миро

Kira Miró
АктрисаRoxanne
Росарио Пардо

Rosario Pardo
АктрисаSeñora despistada
Грасия Олайо

Gracia Olayo
АктрисаConcha
Хосе Алиас

José Alias
АктёрMatías

Сценаристы

Хорхе Геррикаэчеварриа

Jorge Guerricaechevarría
Сценарист
Алекс де ла Иглесиа

Álex de la Iglesia
Сценарист

Продюсеры

Алекс де ла Иглесиа

Álex de la Iglesia
Продюсер
Густаво Феррада

Gustavo Ferrada
Продюсер

Художники

Хосе Луис Аррисабалага

José Luis Arrizabalaga
Художник
Бьяффра

Biaffra
Художник
Пако Дельгадо

Paco Delgado
Художник

Монтажёры

Алехандро Ласаро

Alejandro Lázaro
Монтажёр

Композиторы

Роке Баньос

Roque Baños
Композитор