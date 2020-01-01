Идеальное оружие
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Идеальное оружие

Идеальное оружие (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, The Perfect Weapon
Документальные81 мин18+

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Сюжет

Документальная лента, исследующая влияние киберконфликтов на противостояние между странами. Фильм показывает передовую кибертерроризма, на которой оказалась Америка: страна по сути начала войну, которую не в состоянии закончить. Авторитетный документалист Джон Маджио без прикрас рисует тревожную картину мировой цифровой борьбы.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb