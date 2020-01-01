Идеальное оружие (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, The Perfect Weapon
Документальные81 мин18+
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Сюжет
Документальная лента, исследующая влияние киберконфликтов на противостояние между странами. Фильм показывает передовую кибертерроризма, на которой оказалась Америка: страна по сути начала войну, которую не в состоянии закончить. Авторитетный документалист Джон Маджио без прикрас рисует т�ревожную картину мировой цифровой борьбы.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb