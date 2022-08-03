Идеаль (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.42016, L'idéal
Комедия87 мин18+
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О фильме
Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго. Но долгое время худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями. Пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди (за неделю!) не рядовую модель, а сокровище, новое – идеальное – лицо…
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ФБРежиссёр
Фредерик
Бегбедер
- ГПАктёр
Гаспар
Пруст
- ОФАктриса
Одри
Флёро
- АВАктриса
Анамария
Вартоломеи
- ДЛАктёр
Джонатан
Ламбер
- Актриса
Камилль
Роу
- СААктёр
Саболч
Альб
- КААктёр
Ксавье
Алькан
- КААктёр
Клеман
Андре
- ТААктёр
Том
Ауденарт
- НБАктриса
Николет
Барабаш
- НШСценарист
Николас
Шарле
- ТГСценарист
Тьерри
Гуно
- БЛСценарист
Бруно
Лавэн
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- ЖПОператор
Жиль
Порте