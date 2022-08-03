Идеаль
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Идеаль

Идеаль (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.42016, L'idéal
Комедия87 мин18+

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О фильме

Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго. Но долгое время худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями. Пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди (за неделю!) не рядовую модель, а сокровище, новое – идеальное – лицо…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеаль»