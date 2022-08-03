И все осветилось (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Everything Is Illuminated
Драма, Комедия101 мин18+
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О фильме
Молодой американец еврейского происхождения пытается найти женщину, которая спасла его дедушку во времена Второй мировой войны в украинской деревне. С помощью местных, которые очень слабо разговаривают на английском, сделать это будет не так уж и просто…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Элайджа
Вуд
- ЕГАктёр
Евгений
Гудзь
- ДСАктёр
Джонатан
Сафран Фоер
- ЯХАктриса
Яна
Храбетова
- ССАктёр
Стивен
Самудовский
- ЛДАктёр
Любомир
Дезера
- АХАктёр
Александр
Хорошко
- ДКАктёр
Джил
Казимиров
- СХАктриса
Сюзанна
Ходкова
- МАктриса
Микки
- Сценарист
Лив
Шрайбер
- ДССценарист
Джонатан
Сафран Фоер
- ПСПродюсер
Питер
Сараф
- МТПродюсер
Марк
Тёртлтауб
- ТКПродюсер
Том
Карновски
- МВХудожник
Мартин
Вачкар
- ДБХудожник
Джонни
Бирн
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- ПККомпозитор
Пол
Кантелон