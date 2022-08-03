И все осветилось
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И все осветилось

И все осветилось (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Everything Is Illuminated
Драма, Комедия101 мин18+

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О фильме

Молодой американец еврейского происхождения пытается найти женщину, которая спасла его дедушку во времена Второй мировой войны в украинской деревне. С помощью местных, которые очень слабо разговаривают на английском, сделать это будет не так уж и просто…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И все осветилось»