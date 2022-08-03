И просто так... Документальный фильм (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.12022, And Just Like That... The Documentary
Документальный66 мин18+
О фильме
Документальный фильм о съемках нашумевшего продолжения «Секса в большом городе» расскажет о том, какая атмосфера царила на съемочной площадке, покажет процесс работы над сценарием, а также немного поразмышляет о культурном влиянии «Секса в большом городе» в целом. Синтия Никсон, исполнительница роли Миранды, отдельно поговорит о своем режиссерском дебюте — она сняла шестую серию шоу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb