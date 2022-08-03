И просто так... Документальный фильм (фильм, 2022) смотреть онлайн

И просто так... Документальный фильм
И просто так... Документальный фильм
9.12022, And Just Like That... The Documentary
Документальный66 мин18+

О фильме

Документальный фильм о съемках нашумевшего продолжения «Секса в большом городе» расскажет о том, какая атмосфера царила на съемочной площадке, покажет процесс работы над сценарием, а также немного поразмышляет о культурном влиянии «Секса в большом городе» в целом. Синтия Никсон, исполнительница роли Миранды, отдельно поговорит о своем режиссерском дебюте — она сняла шестую серию шоу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb