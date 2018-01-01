Wink
Гуппи и Пузырики. Блестящий турнир
Актёры и съёмочная группа фильма «Гуппи и Пузырики. Блестящий турнир»

Режиссёры

Роберт МакНэлли-Скалл

Robert McNally-Scull
Режиссёр

Актёры

Брианна Джентилелла

Brianna Gentilella
АктрисаMolly
Синтия де Грааф

Cynthia de Graaff
АктрисаMolly
Тино Инсана

Tino Insana
АктёрMr. Grouper
Сэм Браун

Sam Brown
АктёрGil
Джейкоб Бертран

Jacob Bertrand
АктёрGil
ЭйДжей Кэйн

AJ Kane
АктёрNonny
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрBubble Puppy
Тедди Уолш

Teddy Walsh
АктёрGil
Джелани Имани

Jelani Imani
АктёрGoby
Рейна Шаскан

Reyna Shaskan
АктрисаOona

Сценаристы

Роберт МакНэлли-Скалл

Robert McNally-Scull
Сценарист

Продюсеры

Роберт МакНэлли-Скалл

Robert McNally-Scull
Продюсер

Актёры дубляжа

Дарья Фомичева

Актриса дубляжа
Евгений Толоконников

Актёр дубляжа
Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Всеволод Копп

Актёр дубляжа
Мария Гаврилина

Актриса дубляжа

Композиторы

Майкл Рубин

Michael Rubin
Композитор
Дж. Уолтер Хоукс

J. Walter Hawkes
Композитор