Гупешка (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокий электрик Паша знакомится с Тамарой, вышедшей из дома вынести мусор, и предлагает ей выпить вина. Между героями завязывается доверительная беседа, и Павел всe больше проникается к кроткой женщине, живущей под гнетом мужа-тирана, который прозвал ее Гупешкой в честь аквариумной рыбки.



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