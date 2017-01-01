Гупешка (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Гупешка
Драмы79 мин18+
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Сюжет
Одинокий электрик Паша знакомится с Тамарой, вышедшей из дома вынести мусор, и предлагает ей выпить вина. Между героями завязывается доверительная беседа, и Павел всe больше проникается к кроткой женщине, живущей под гнетом мужа-тирана, который прозвал ее Гупешкой в честь аквариумной рыбки.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb