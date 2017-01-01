Гупешка
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Гупешка

Гупешка (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Гупешка
Драмы79 мин18+

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Сюжет

Одинокий электрик Паша знакомится с Тамарой, вышедшей из дома вынести мусор, и предлагает ей выпить вина. Между героями завязывается доверительная беседа, и Павел всe больше проникается к кроткой женщине, живущей под гнетом мужа-тирана, который прозвал ее Гупешкой в честь аквариумной рыбки.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb