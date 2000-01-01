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Губка Боб Квадратные Штаны. Рождество - это кто?

Губка Боб Квадратные Штаны. Рождество - это кто? (мультфильм, 2000) смотреть онлайн

2000, SpongeBob SquarePants
Мультфильмы22 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Добро пожаловать на дно океана! Здесь есть целый подводный городок Биккини Боттом, который населяют весьма колоритные персонажи. Неунывающий Спанч Боб работает в закусочной жадного мистера Крабса, дружит с веселой морской звездой Патриком и постоянно попадает в уморительные приключения.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб Квадратные Штаны. Рождество - это кто?»

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