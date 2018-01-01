Актёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб Квадратные Штаны. Дедушка-пират|Ложа головоногих»

WinkФильмыГубка Боб Квадратные Штаны. Дедушка-пират|Ложа головоногихАктёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб Квадратные Штаны. Дедушка-пират|Ложа головоногих»
Режиссёры
Актёры
АктёрGary
Том КенниTom Kenny
АктёрSquidward
Роджер БампассRodger Bumpass
АктёрPatrick Star
Билл ФагербаккиBill Fagerbakke
АктёрMr. Krabs
Клэнси БраунClancy Brown
АктёрPlankton
Мистер ЛоуренсMr. Lawrence
АктёрBubble Bass
Ди Брэдли БейкерDee Bradley Baker
АктрисаKaren
Джилл ТэллиJill Talley
АктрисаSandy Cheeks
Кэролин ЛоуренсCarolyn Lawrence
АктрисаLady Fish
Сирена ИрвинSirena Irwin
АктрисаMrs. Puff