Грязные танцы (фильм, 1987) смотреть онлайн
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Сюжет
Оскароносная мелодрама о любви семнадцатилетней девушки к профессиональному танцору. Культовое кино с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей.
Юная Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит летние каникулы в роскошном курортном отеле вместе с родителями и старшей сестрой. Отдыхающим здесь представлены все виды развлечений, включая танцы. В течение дня Джонни Кастл и его подруга Пенни дают уроки богачам, а по ночам танцуют в свое удовольствие вместе с остальным персоналом в небольшом клубе. Однажды Бэби случайно попадает на одну из таких вечеринок и полностью погружается в мир свободных движений в стиле ритм-энд-блюз. Со временем она решает помочь Пенни, которая оказывается в трудной ситуации. В благодарность Джонни берет ее в свои ученицы, открывая перед девушкой мир настоящего искусства без рамок и условностей.
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Информация
Рейтинг
- ЭАРежиссёр
Эмиль
Ардолино
- ДГАктриса
Дженнифер
Грей
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- ДОАктёр
Джерри
Орбак
- СРАктриса
Синтия
Роудс
- ДУАктёр
Джек
Уэстон
- ДБАктриса
Джейн
Брукер
- КБАктриса
Келли
Бишоп
- ЛПАктёр
Лонни
Прайс
- МКАктёр
Макс
Кэнтор
- Ч’Актёр
Чарльз
’Хони’ Коулз
- ЭБСценарист
Элинор
Бергстин
- ДБПродюсер
Доро
Бахрах
- ЭБПродюсер
Элинор
Бергстин
- МКПродюсер
Митчелл
Кэннолд
- ЛГПродюсер
Линда
Готтлиб
- СДХудожник
Стивен
Дж. Лайнуивер
- КАХудожник
Клэй
А. Гриффит
- ДМКомпозитор
Джон
Моррис