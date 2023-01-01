Грязные танцы (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Оскароносная мелодрама о любви семнадцатилетней девушки к профессиональному танцору. Культовое кино с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей.



Юная Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит летние каникулы в роскошном курортном отеле вместе с родителями и старшей сестрой. Отдыхающим здесь представлены все виды развлечений, включая танцы. В течение дня Джонни Кастл и его подруга Пенни дают уроки богачам, а по ночам танцуют в свое удовольствие вместе с остальным персоналом в небольшом клубе. Однажды Бэби случайно попадает на одну из таких вечеринок и полностью погружается в мир свободных движений в стиле ритм-энд-блюз. Со временем она решает помочь Пенни, которая оказывается в трудной ситуации. В благодарность Джонни берет ее в свои ученицы, открывая перед девушкой мир настоящего искусства без рамок и условностей.



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