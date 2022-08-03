Грейсфилд (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Gracefield Incident
Ужасы81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу — веселятся, отдыхают. Вдруг неподалeку в лесу падает метеорит. Конечно же они идут посмотреть на него и потрогать такую редкость, не подозревая, что скоро начнeтся веселье совсем другого рода.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.2 IMDb
- МРРежиссёр
Матье
Рат
- МРАктёр
Матье
Рат
- ВТАктёр
Виктор
Трель
- КЛАктриса
Кимберли
Лаферрье
- ЖГАктриса
Жюльетт
Госслен
- ЛДАктриса
Лоранс
Дофинэ
- АНАктёр
Александр
Начи
- КЛАктриса
Камилль
Лойер
- ЛГАктриса
Лори
Грэхэм
- КБАктриса
Клер
Брошу
- РСАктёр
Рон
Сноу
- МРСценарист
Матье
Рат
- МРПродюсер
Матье
Рат
- ПБПродюсер
Пэт
Бриссон
- Продюсер
Сергей
Федоров
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- МРМонтажёр
Матье
Рат
- ЯСОператор
Ян
Савар