Грейсфилд (фильм, 2017) смотреть онлайн

Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу — веселятся, отдыхают. Вдруг неподалeку в лесу падает метеорит. Конечно же они идут посмотреть на него и потрогать такую редкость, не подозревая, что скоро начнeтся веселье совсем другого рода.

