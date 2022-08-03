Wink
Фильмы
Грейсфилд

Грейсфилд (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Gracefield Incident
Ужасы81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу — веселятся, отдыхают. Вдруг неподалeку в лесу падает метеорит. Конечно же они идут посмотреть на него и потрогать такую редкость, не подозревая, что скоро начнeтся веселье совсем другого рода.

Страна
Канада, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грейсфилд»