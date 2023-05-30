6.02021, Unwelcome
Ужасы100 мин18+
Молодая пара переезжает в ирландскую деревню с необычными традициями. И если их нарушить, быть беде
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Гремлины: Хранители леса (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мрачная и кровавая сказка о молодой паре, переехавшей в деревушку в Северной Ирландии, где живут загадочные существа, которые свирепеют, если их не покормить. Майя и Джейми узнают, что вскоре у них появится ребенок, но в тот же вечер на них нападают злоумышленники. После травм молодые люди решают переехать из Лондона в далекий ирландский городок, где у Джейми есть дом, оставшийся в наследство от тетушки. Местные жители предупреждают новичков — каждую ночь на заднем дворе нужно оставлять еду, чтобы задобрить маленьких человечков в красных колпаках. Однако Джейми и Майя не собираются чтить традиции. Очень зря.
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Райт
- ХДАктриса
Ханна
Джон-Кэймен
- Актёр
Дуглас
Бут
- Актёр
Колм
Мини
- КНАктёр
Кристиан
Нэйрн
- КУАктёр
Крис
Уолли
- НКАктриса
Нив
Кьюсак
- ФЛАктёр
Финбар
Линч
- РУАктёр
Рик
Уорден
- ЛРАктёр
Лалор
Родди
- ПБАктёр
Пол
Блэкуэлл
- МССценарист
Марк
Стэй
- ДРСценарист
Джон
Райт
- СБПродюсер
Себ
Баркер
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ПМАктёр дубляжа
Павел
Маслаков
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ХДОператор
Хэмиш
Дойн-Дитмас
- КХКомпозитор
Кристиан
Хенсон