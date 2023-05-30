Мрачная и кровавая сказка о молодой паре, переехавшей в деревушку в Северной Ирландии, где живут загадочные существа, которые свирепеют, если их не покормить. Майя и Джейми узнают, что вскоре у них появится ребенок, но в тот же вечер на них нападают злоумышленники. После травм молодые люди решают переехать из Лондона в далекий ирландский городок, где у Джейми есть дом, оставшийся в наследство от тетушки. Местные жители предупреждают новичков — каждую ночь на заднем дворе нужно оставлять еду, чтобы задобрить маленьких человечков в красных колпаках. Однако Джейми и Майя не собираются чтить традиции. Очень зря.





