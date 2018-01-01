Биография

Пол Блэкуэлл – актер, родился 29 января 1954 года. Фильмография насчитывает более 200 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в драме «Тихая комната», многосерийных фильмах «Безмолвный свидетель», «Современный потрошитель», «Роковые ошибки Тодда Маргарета» и др. В 1982 году стал выпускником института драматического искусства в Сиднее. Участвовал в театральных постановках. Первым фильмом Пола Блэкуэлла стала многосерийная мелодрама «Улица коронации». В 1996 году актер снялся в сериале «Безмолвный свидетель», исполнив роль полицейского офицера. Одну из главных ролей Пол Блэкуэлл исполнил в кинокартине «Тихая комната», фильм показали в основной программе Каннского кинофестиваля. В 2009 году на экраны вышел многосерийный криминальный детектив «Современный потрошитель», в котором актер снова предстал в роли правоохранителя. Подобные роли доставались ему часто, в том числе и в рейтинговом сериале «Лютер». В 2013 году актер снялся в многосерийном детективе «Убийство на пляже». В 2015 году небольшую роль Пол Блэкуэлл исполнил в полнометражном триллере «Фантом». В том же году участвовал в съемках сериала «Члены королевской семьи». В 2016 году его фильмография пополнилась драмой «Фанат».