Wink
Фильмы
Границы дозволенного
Актёры и съёмочная группа фильма «Границы дозволенного»

Актёры и съёмочная группа фильма «Границы дозволенного»

Режиссёры

Эррол Моррис

Эррол Моррис

Errol Morris
Режиссёр

Актёры

Рэндолл Адамс

Рэндолл Адамс

Randall Adams
Актёриграет самого себя
Дэвид Харрис

Дэвид Харрис

David Harris
Актёриграет самого себя
Гас Роуз

Гас Роуз

Gus Rose
Актёриграет самого себя
Джеки Джонсон

Джеки Джонсон

Jackie Johnson
Актрисаиграет саму себя
Маршалл Тачтон

Маршалл Тачтон

Marshall Touchton
Актёриграет самого себя
Дэйл Холт

Дэйл Холт

Dale Holt
Актёриграет самого себя
Сэм Киттрелл

Сэм Киттрелл

Sam Kittrell
Актёриграет самого себя
Флойд Джексон

Флойд Джексон

Floyd Jackson
Актёриграет самого себя

Сценаристы

Эррол Моррис

Эррол Моррис

Errol Morris
Сценарист

Художники

Тед Бафалукос

Тед Бафалукос

Ted Bafaloukos
Художник
Лестер Коэн

Лестер Коэн

Lester Cohen
Художник

Монтажёры

Пол Барнс

Пол Барнс

Paul Barnes
Монтажёр

Операторы

Роберт Чаппель

Роберт Чаппель

Robert Chappell
Оператор
Стефан Чапски

Стефан Чапски

Stefan Czapsky
Оператор

Композиторы

Филип Гласс

Филип Гласс

Philip Glass
Композитор