Границы дозволенного (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Убитый полицейский, приговоренный к смертной казни молодой человек и большая ложь судебной системы. Документальный проект «Границы дозволенного» — фильм режиссера Эррола Морриса, навсегда изменивший жанр тру-крайм.



27 ноября 1976 года стало роковым днем для Рэндолла Адамса. В его машине закончился бензин, но проезжавший мимо подросток Дэвид Харрис предложил подбросить его до пункта назначения. В итоге эти двое подружились и провели вместе целый день. Этой ночью кто-то застрелил полицейского Роберта Вуда. Следствие установило, что его убили из пистолета Харриса, но парень заявил, что убийца — его попутчик. Адамса задержали, он отрицал вину и подписал бумагу, которую ему дали полицейские. На следующий день он узнал из СМИ, что подписал чистосердечное признание, а вскоре после этого его приговорили к смертной казни. Режиссер Эррол Моррис погружается в эту историю, распутывая клубок лжи, которая обрекла невиновного человека на страдания.



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