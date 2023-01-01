Границы дозволенного (фильм, 1988) смотреть онлайн
Сюжет
Убитый полицейский, приговоренный к смертной казни молодой человек и большая ложь судебной системы. Документальный проект «Границы дозволенного» — фильм режиссера Эррола Морриса, навсегда изменивший жанр тру-крайм.
27 ноября 1976 года стало роковым днем для Рэндолла Адамса. В его машине закончился бензин, но проезжавший мимо подросток Дэвид Харрис предложил подбросить его до пункта назначения. В итоге эти двое подружились и провели вместе целый день. Этой ночью кто-то застрелил полицейского Роберта Вуда. Следствие установило, что его убили из пистолета Харриса, но парень заявил, что убийца — его попутчик. Адамса задержали, он отрицал вину и подписал бумагу, которую ему дали полицейские. На следующий день он узнал из СМИ, что подписал чистосердечное признание, а вскоре после этого его приговорили к смертной казни. Режиссер Эррол Моррис погружается в эту историю, распутывая клубок лжи, которая обрекла невиновного человека на страдания.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Документальные
Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Эррол
Моррис
- РААктёр
Рэндолл
Адамс
- ДХАктёр
Дэвид
Харрис
- ГРАктёр
Гас
Роуз
- ДДАктриса
Джеки
Джонсон
- МТАктёр
Маршалл
Тачтон
- ДХАктёр
Дэйл
Холт
- СКАктёр
Сэм
Киттрелл
- ФДАктёр
Флойд
Джексон
- ЭМСценарист
Эррол
Моррис
- ТБХудожник
Тед
Бафалукос
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ПБМонтажёр
Пол
Барнс
- РЧОператор
Роберт
Чаппель
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс