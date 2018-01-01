Актёры и съёмочная группа фильма «Граница»
Режиссёры
Актёры
АктрисаKamu (Kamla)
Пуджа БхаттPooja Bhatt
АктёрLieutenant Dharamvir
Акшай КханнаAkshaye Khanna
АктрисаKuldeep's wife
ТабуTabu
АктёрCaptain Bhairav Singh (Raja)
Сунил ШеттиSuniel Shetty
АктёрBhagiram (Cook)
Кулбхушан КхарбандаKulbhushan Kharbanda
АктёрMajor Kuldeep Singh Chandpuri
Санни ДеолSunny Deol
АктрисаDharamvir's mother
Ракхи ГулзарRakhee Gulzar
АктёрRattan Singh
Пунит ИссарPuneet Issar
АктёрAir Force Commander
Джеки ШроффJackie Shroff
АктёрMathura Das