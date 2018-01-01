Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Граница»

Режиссёры

Дж.П. Дутта

J.P. Dutta
Режиссёр

Актёры

Пуджа Бхатт

Pooja Bhatt
АктрисаKamu (Kamla)
Акшай Кханна

Akshaye Khanna
АктёрLieutenant Dharamvir
Табу

Tabu
АктрисаKuldeep's wife
Сунил Шетти

Suniel Shetty
АктёрCaptain Bhairav Singh (Raja)
Кулбхушан Кхарбанда

Kulbhushan Kharbanda
АктёрBhagiram (Cook)
Санни Деол

Sunny Deol
АктёрMajor Kuldeep Singh Chandpuri
Ракхи Гулзар

Rakhee Gulzar
АктрисаDharamvir's mother
Пунит Иссар

Puneet Issar
АктёрRattan Singh
Джеки Шрофф

Jackie Shroff
АктёрAir Force Commander
Судеш Берри

Sudesh Berry
АктёрMathura Das

Сценаристы

Дж.П. Дутта

J.P. Dutta
Сценарист
О.П. Дутта

O.P. Dutta
Сценарист

Продюсеры

Дж.П. Дутта

J.P. Dutta
Продюсер

Художники

Ратнакар Фадке

Ratnakar Phadke
Художник
Биндия Госвами

Bindiya Goswami
Художница

Монтажёры

Дипак Виркуд

Deepak Wirkud
Монтажёр

Композиторы

Ану Малик

Anu Malik
Композитор
Адеш Шривастава

Aadesh Shrivastava
Композитор