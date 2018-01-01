Граница
Wink
Фильмы
Граница

Граница (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Border
Боевик, Драма16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эта история основана на реальных событиях, произошедших во время битвы при Лонгевале в Раджастане (Восточный театр боевых действий) во время Индо-Пакистанской войны 1971 года и Освободительной Войны в Бангладеш..

Граница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Индия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Граница»