Граница (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Border
Боевик, Драма16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эта история основана на реальных событиях, произошедших во время битвы при Лонгевале в Раджастане (Восточный театр боевых действий) во время Индо-Пакистанской войны 1971 года и Освободительной Войны в Бангладеш..
СтранаИндия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
- ДДРежиссёр
Дж.П.
Дутта
- ПБАктриса
Пуджа
Бхатт
- АКАктёр
Акшай
Кханна
- ТАктриса
Табу
- СШАктёр
Сунил
Шетти
- ККАктёр
Кулбхушан
Кхарбанда
- СДАктёр
Санни
Деол
- РГАктриса
Ракхи
Гулзар
- ПИАктёр
Пунит
Иссар
- ДШАктёр
Джеки
Шрофф
- СБАктёр
Судеш
Берри
- ДДСценарист
Дж.П.
Дутта
- ОДСценарист
О.П.
Дутта
- ДДПродюсер
Дж.П.
Дутта
- РФХудожник
Ратнакар
Фадке
- БГХудожница
Биндия
Госвами
- ДВМонтажёр
Дипак
Виркуд
- АМКомпозитор
Ану
Малик
- АШКомпозитор
Адеш
Шривастава