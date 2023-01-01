Гран туризмо (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Заядлый геймер Янн Марденборо, несостоявшийся автогонщик Джейк Солтер и идейный маркетолог Дэнни Мур вместе рискнут всем, чтобы найти своё место в самом элитном виде спорта.



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