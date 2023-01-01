Гран туризмо (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Gran Turismo
Боевики, Драмы18+
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Сюжет
Заядлый геймер Янн Марденборо, несостоявшийся автогонщик Джейк Солтер и идейный маркетолог Дэнни Мур вместе рискнут всем, чтобы найти своё место в самом элитном виде спорта.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Нил
Бломкамп
- АМАктёр
Арчи
Мадекве
- Актёр
Джимон
Хонсу
- МКАктриса
Мэйв
Куртье-Лилли
- ДХАктриса
Джери
Халлиуэлл
- НПАктёр
Никхил
Пармар
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- ДБАктёр
Даррен
Барнет
- ДСАктёр
Джоша
Страдовски
- ДПАктёр
Дэниэл
Пуиг
- Актёр
Орландо
Блум
- АЦСценарист
Алекс
Цэ
- ЗБСценарист
Зак
Бэйлин
- ДХСценарист
Джейсон
Холл
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- ДБПродюсер
Даг
Белград
- МУХудожник
Мартин
Уист
- РАХудожник
Рики
Агирр
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ЭККомпозитор
Эндрю
Кавчински
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф