Wink
Фильмы
Грань мечты
Актёры и съёмочная группа фильма «Грань мечты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Грань мечты»

Режиссёры

Нада Рияд

Nada Riyadh
Режиссёр
Айман Эль Амир

Ayman El Amir
Режиссёр

Актёры

Марина Самир

Marina Samir
Актриса
Хайди Самех

Haidi Sameh
Актриса
Лидия Гарун

Lydia Haroun
Актриса
Мириам Нассар

Myriam Nassar
Актриса
Майда Масуд

Majda Masoud
Актриса
Моника Юсеф

Monika Youssef
Актриса

Сценаристы

Нада Рияд

Nada Riyadh
Сценарист
Айман Эль Амир

Ayman El Amir
Сценарист

Продюсеры

Нада Рияд

Nada Riyadh
Продюсер
Айман Эль Амир

Ayman El Amir
Продюсер
Марк Ирмер

Marc Irmer
Продюсер

Монтажёры

Ахмед Магди Морси

Ahmed Magdy Morsy
Монтажёр
Вероника Лагорде-Сегот

Véronique Lagoarde-Ségot
Монтажёр

Композиторы

Ахмед Эль Сави

Ahmed El Sawy
Композитор