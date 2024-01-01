Фильм Грань мечты
2024, Rafaat einy ll sama
Документальный18+
О фильме
В отдаленной деревне на юге Египта группа девушек бросает вызов традициям, создав женский уличный театр. Его участницы мечтают стать актрисами, танцовщицами и певицами, шокируя семьи и односельчан смелыми выступлениями.
СтранаЕгипет, Франция, Дания, Саудовская Аравия, Катар
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
7.1 IMDb
- НРРежиссёр
Нада
Рияд
- АЭРежиссёр
Айман
Эль Амир
- МСАктриса
Марина
Самир
- ХСАктриса
Хайди
Самех
- ЛГАктриса
Лидия
Гарун
- МНАктриса
Мириам
Нассар
- ММАктриса
Майда
Масуд
- МЮАктриса
Моника
Юсеф
- НРСценарист
Нада
Рияд
- АЭСценарист
Айман
Эль Амир
- НРПродюсер
Нада
Рияд
- АЭПродюсер
Айман
Эль Амир
- МИПродюсер
Марк
Ирмер
- АММонтажёр
Ахмед
Магди Морси
- ВЛМонтажёр
Вероника
Лагорде-Сегот
- АЭКомпозитор
Ахмед
Эль Сави