Фильм Грань мечты

В отдаленной деревне на юге Египта группа девушек бросает вызов традициям, создав женский уличный театр. Его участницы мечтают стать актрисами, танцовщицами и певицами, шокируя семьи и односельчан смелыми выступлениями.



Грань мечты покупка билетов в кино онлайн