Фильм Грань мечты

Грань мечты
2024, Rafaat einy ll sama
Документальный18+
О фильме

В отдаленной деревне на юге Египта группа девушек бросает вызов традициям, создав женский уличный театр. Его участницы мечтают стать актрисами, танцовщицами и певицами, шокируя семьи и односельчан смелыми выступлениями.

Страна
Египет, Франция, Дания, Саудовская Аравия, Катар
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

7.1 IMDb