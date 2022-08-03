Графиня из Гонконга (фильм, 1967) смотреть онлайн

Результатом двух мировых войн для Гонконга явился небывалый приток эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежав в Шанхай четырнадцатилетней девочкой, стала любовницей гангстера. Теперь она вынуждена зарабатывать себе на хлеб сомнительным ремеслом танцовщицы. И вот судьба посылает ей шанс в лице сына нефтяного магната, американского дипломата Огдена Мирса.

