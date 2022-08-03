Графиня из Гонконга (фильм, 1967) смотреть онлайн
8.51967, A Countess from Hong Kong
Мелодрама, Комедия103 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Результатом двух мировых войн для Гонконга явился небывалый приток эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежав в Шанхай четырнадцатилетней девочкой, стала любовницей гангстера. Теперь она вынуждена зарабатывать себе на хлеб сомнительным ремеслом танцовщицы. И вот судьба посылает ей шанс в лице сына нефтяного магната, американского дипломата Огдена Мирса.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Чаплин
- Актёр
Марлон
Брандо
- Актриса
Софи
Лорен
- Актёр
Сидни
Чаплин
- Актриса
Типпи
Хедрен
- Актёр
Патрик
Каргилл
- ММАктёр
Майкл
Медуин
- ОДАктёр
Оливер
Джонстон
- ДПАктёр
Джон
Пол
- АСАктриса
Анджела
Скулар
- МРАктриса
Маргарет
Разерфорд
- Сценарист
Чарльз
Чаплин
- ДЭПродюсер
Джером
Эпштейн
- Продюсер
Чарльз
Чаплин
- РКХудожник
Роберт
Картрайт
- Композитор
Чарльз
Чаплин