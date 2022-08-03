Графиня из Гонконга
Wink
Фильмы
Графиня из Гонконга

Графиня из Гонконга (фильм, 1967) смотреть онлайн

8.51967, A Countess from Hong Kong
Мелодрама, Комедия103 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Результатом двух мировых войн для Гонконга явился небывалый приток эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежав в Шанхай четырнадцатилетней девочкой, стала любовницей гангстера. Теперь она вынуждена зарабатывать себе на хлеб сомнительным ремеслом танцовщицы. И вот судьба посылает ей шанс в лице сына нефтяного магната, американского дипломата Огдена Мирса.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb