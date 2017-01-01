Грабитель банков (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Детство у Атиллы было счастливым. Но когда умерла бабушка, мальчик попал в приемную семью, затем в интернат и в учреждение для малолетних преступников. Уже взрослым он решился на побег из тоталитарной Румынии в �спокойную Венгрию. И теперь его, грабителя банков по прозвищу Виски, знает вся Венгрия. Перед тем, как идти на дело, он всегда пьeт виски.



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