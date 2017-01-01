Грабитель банков
Wink
Фильмы
Грабитель банков
8.22017, A Viszkis
Боевики, Криминал122 мин18+

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Грабитель банков (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Детство у Атиллы было счастливым. Но когда умерла бабушка, мальчик попал в приемную семью, затем в интернат и в учреждение для малолетних преступников. Уже взрослым он решился на побег из тоталитарной Румынии в спокойную Венгрию. И теперь его, грабителя банков по прозвищу Виски, знает вся Венгрия. Перед тем, как идти на дело, он всегда пьeт виски.

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Информация

Страна
Венгрия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грабитель банков»

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