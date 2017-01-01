Грабитель банков (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Детство у Атиллы было счастливым. Но когда умерла бабушка, мальчик попал в приемную семью, затем в интернат и в учреждение для малолетних преступников. Уже взрослым он решился на побег из тоталитарной Румынии в �спокойную Венгрию. И теперь его, грабителя банков по прозвищу Виски, знает вся Венгрия. Перед тем, как идти на дело, он всегда пьeт виски.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Нимрод
Антал
- БСАктёр
Бенце
Салаи
- ЗШАктёр
Зольтан
Шнайдер
- ВКАктёр
Виктор
Клем
- ПМАктриса
Пирошка
Мога
- АЛАктёр
Андор
Лукач
- БСАктёр
Барнабаш
Сабо
- ЮПАктриса
Юдит
Погань
- ЖТАктёр
Жольт
Трилль
- ГКАктёр
Гергей
Касаш
- ЛТАктёр
Левенте
Тёркёй
- Сценарист
Нимрод
Антал
- ТХПродюсер
Тамаш
Хутлашша
- ДУПродюсер
Джулианна
Угрин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЯБХудожник
Янош
Брекль