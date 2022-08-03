Горянки (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.02020, Горянки
Документальный, Короткометражка40 мин12+
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О фильме
Фильм рассказывает о жизни нескольких женщин Северного Кавказа. В советское время женщин в регионе активно выводили из контекста традиционных ценностей, но развал СССР поставил множество вопросов перед обществом. В фильме показаны проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Истории современных горянок развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Короткометражка
КачествоFull HD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Марьям
Махиева
- КМАктриса
Карина
Мезова
- СХАктриса
Светлана
Хаширова
- ЕШАктриса
Елизавета
Шаваева
- РКАктриса
Розалина
Кярова
- ДШАктриса
Диана
Шортаева
- ММСценарист
Марьям
Махиева
- АРПродюсер
Анастасия
Рыцина
- АМПродюсер
Асмик
Мовсисян
- ЕСПродюсер
Екатерина
Строганова
- МММонтажёр
Марьям
Махиева
- ЕММонтажёр
Евгения
Марченко
- МЛОператор
Марина
Левашова