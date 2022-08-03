Горянки
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Горянки (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Горянки
Документальный, Короткометражка40 мин12+

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О фильме

Фильм рассказывает о жизни нескольких женщин Северного Кавказа. В советское время женщин в регионе активно выводили из контекста традиционных ценностей, но развал СССР поставил множество вопросов перед обществом. В фильме показаны проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Истории современных горянок развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск